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Помпео: Трамп розуміє, що “Північний потік-2” становить загрозу Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. У четвер держсекретар США Майк Помпео свідчив у сенатському комітеті з міжнародних відносин. У порядку денному слухань крім відносин з Китаєм і Росією, рішення США про виведення приблизно 12 тисяч американських військовослужбовців із Німеччини і експорт зброї, пише “Радіо Свобода”, передає УНН

Так, відкриваючи засідання, голова комітету Джим Ріш констатував, що США та їхні союзники, як і раніше, постають перед серйозними зовнішньополітичними викликами. Назвавши Китай головним суперником США, Ріш схарактеризував Росію як їхнього ключового противника.

“Коли ви вступили на посаду, я простягнув вам руку в ім’я спільної роботи в тих сферах, в яких ми могли сформувати загальні програми на двопартійній основі, — Венесуела, Іран, Росія, Китай. І я ... розчарований”, — сказав, звертаючись до Майка Помпео, головний демократ у складі комітету Боб Менендес.

Звернувшись до законодавців, голова зовнішньополітичного відомства США зупинився на основних напрямках роботи Держдепартаменту, звернувши увагу, зокрема на загострення американсько-китайських відносин і небезпеку, яку становить владна в КНР Компартія.

Серед іншого, державний секретар США вказав на підтримку, яку адміністрація Трампа надала Україні, включно із летальними озброєннями. Помпео також заявив, що у перебігу кожної своєї розмови із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим порушує питання, пов’язані з Україною, як частину комплексу питань, пов’язаних із інтересами США.

Торкаючись проблем, пов’язаних із Росією, Помпео, зокрема, наголосив, що США зроблять усе, щоб газопровід “Північний потік-2” не загрожував Європі. Державний секретар США заявив, що президент США Дональд Трамп усвідомлює, що російський газопровід є загрозою і є величезним важелем впливу Росії “не лише проти Німеччини і Європи в ширшому розумінні, а і також проти України”.

“Ми зробимо все, що можемо, щоб гарантувати, що цей трубопровід не загрожує Європі”, — сказав держсекретар у перебігу слухань.

Раніше Помпео також заявив, що адміністрація Трампа підтримує посилення летальної допомоги Україні.

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