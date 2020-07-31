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Помпео: Трамп понимает, что "Северный поток-2" представляет угрозу Украине

Киев  •  УНН

 • 11628 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. В четверг госсекретарь США Майк Помпео свидетельствовал в сенатском комитете по международным отношениям. В повестке дня слушаний кроме отношений с Китаем и Россией, было и решение США о выводе примерно 12 тыс. американских военнослужащих из Германии и экспорт оружия, пишет “Радио Свобода”, передает УНН.

Так, открывая заседание, председатель комитета Джим Риш констатировал, что США и их союзники по-прежнему стоят перед серьезными внешнеполитическими вызовами. Назвав Китай главным соперником США, Риш охарактеризовал Россию как их ключевого противника.

“Когда вы вступили в должность, я протянул вам руку во имя совместной работы в тех сферах, в которых мы могли сформировать общие программы на двухпартийной основе — Венесуэла, Иран, Россия, Китай. И я ... разочарован”, — сказал, обращаясь к Майку Помпео, главный демократ в составе комитета Боб Менендес.

Обратившись к законодателям, глава внешнеполитического ведомства США остановился на основных направлениях работы Госдепартамента, обратив внимание, в частности на обострение американо-китайских отношений и опасность, которую представляет властная в КНР Компартия.

Среди прочего, государственный секретарь США отметил поддержку, которую администрация Трампа предоставила Украине, включая летальные вооружения. Помпео также заявил, что в ходе каждой своей беседы с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым нарушает вопросы, связанные с Украиной, как часть комплекса вопросов, связанных с интересами США.

Касаясь проблем, связанных с Россией, Помпео, в частности, отметил, что США сделают все, чтобы газопровод “Северный поток-2” не угрожал Европе. Государственный секретарь США заявил, что президент США Дональд Трамп осознает, что российский газопровод является угрозой и является огромным рычагом влияния России “не только против Германии и Европы в более широком смысле, а и также против Украины”.

“Мы сделаем все, что можем, чтобы гарантировать, что этот трубопровод не угрожает Европе”, — сказал госсекретарь в ходе слушаний.

Ранее Помпео также заявил, что администрация Трампа поддерживает усиление летальной помощи Украине.

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