Помпео повідомив про швидку зустріч з керівництвом КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео зустрінеться “якомога швидше” з керівництвом Північної Кореї, заявив офіційний представник глави дипвідомства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Метою зустрічі названа реалізація домовленостей, досягнутих на саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина.
Трамп і Кім Чен Ин зустрілися в Сінгапурі 12 червня. Метою зустрічі називався старт процесу денукліарізаціі КНДР. За підсумками зустрічі лідери підписали угоду про визнання досягнутого прогресу на переговорах, продовження діалогу сторін і застосуванні зусиль для досягнення миру на Корейському півострові. Точний зміст документа невідомий.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що КНДР в середу передала Сполученим Штатам рештки 200 загиблих в ході Корейської війни американських військовослужбовців.