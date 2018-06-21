Помпео повідомив про швидку зустріч з керівництвом КНДР

Метою зустрічі названа реалізація домовленостей, досягнутих на саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Трамп і Кім Чен Ин зустрілися в Сінгапурі 12 червня. Метою зустрічі називався старт процесу денукліарізаціі КНДР. За підсумками зустрічі лідери підписали угоду про визнання досягнутого прогресу на переговорах, продовження діалогу сторін і застосуванні зусиль для досягнення миру на Корейському півострові. Точний зміст документа невідомий.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що КНДР в середу передала Сполученим Штатам рештки 200 загиблих в ході Корейської війни американських військовослужбовців.