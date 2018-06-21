Помпео сообщил о скорой встрече с руководством КНДР

Целью встречи названа реализация договоренностей, достигнутых на саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре 12 июня. Целью встречи назывался старт процесса денуклиаризации КНДР. По итогам встречи лидеры подписали соглашение о признании достигнутого прогресса на переговорах, продолжении диалога сторон и приложении усилий для достижения мира на Корейском полуострове. Точное содержание документа неизвестно.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР в среду передала Соединенным Штатам остатки 200 погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих.