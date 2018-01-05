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Помилуваний екс-президент Перу відправився з лікарні додому

Київ • УНН

 • 10063 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Колишній президент Перу Альберто Фухіморі, засуджений на 25 років за злочини проти людяності і корупцію, відправився в четвер з лікарні додому після того, як чинний глава держави Педро Кучинський прийняв в грудні минулого року рішення про його помилування. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Comercio.

Помилуваний екс-президент Перу відправився з лікарні додому

За її даними, екс-президент покинув медичний заклад, куди він був доставлений з ув'язнення 23 грудня через погіршення здоров'я, в інвалідному кріслі в супроводі свого сина депутата Кенхі Фухіморі.

У квітні 2009 року Фухіморі, який очолював Перу в 1990-2000 роках, був засуджений до 25 років позбавлення волі. Зокрема, суд визнав доведеною причетність політика до вбивств 15 осіб в окрузі Барріос-Альтос в листопаді 1991 року, а також до викрадення і вбивства дев'яти студентів і викладача Університету Ла-Кантута (Ліма) в липні 1992 року. Екс-президент також був засуджений за низкою справ, пов'язаних з корупцією і розтратою державних коштів.

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Нагадуємо, у деяких містах Перу сталися сутички між протестувальниками проти помилування колишнього президента країни Альберто Фухіморі та правоохоронцями.

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