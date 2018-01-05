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Помилованный экс-президент Перу отправился из больницы домой

Киев • УНН

 • 10063 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Бывший президент Перу Альберто Фухимори, осужденный на 25 лет за преступления против человечности и коррупцию, отправился в четверг из больницы домой после того, как действующий глава государства Педро Кучински принял в декабре прошлого года решение о его помиловании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Comercio.

Помилованный экс-президент Перу отправился из больницы домой

По ее данным, экс-президент покинул медицинское учреждение, куда он был доставлен из тюрьмы 23 декабря из-за ухудшения здоровья, в инвалидном кресле в сопровождении своего сына депутата Кенхи Фухимори.

В апреле 2009 года Фухимори, который возглавлял Перу в 1990-2000 годах, был приговорен к 25 годам лишения свободы. В частности, суд признал доказанной причастность политика к убийствам 15 человек в округе Барриос-Альтос в ноябре 1991 года, а также к похищению и убийству девяти студентов и преподавателя Университета Ла-Кантута (Лима) в июле 1992 года. Экс-президент также был осужден по ряду дел, связанных с коррупцией и растратой государственных средств.

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Напоминаем, в некоторых городах Перу произошли столкновения между протестующими против помилования бывшего президента страны Альберто Фухимори и правоохранителями.

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