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Помічники лідерів "нормандської четвірки" проведуть зустріч в січні

Київ • УНН

 • 8565 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Помічники лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) провели в Берліні 11 грудня "грунтовну" розмову про зняття напруги в Азовському морі, а також домовилися про нову зустріч у січні. Про це заявив офіційний представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Помічники лідерів "нормандської четвірки" проведуть зустріч в січні

"На наш погляд, потрібні діалог і деескалація, щоб уникнути нового загострення. Саме цій меті служила вчорашня зустріч в нормандському форматі. Це була дуже грунтовна розмова між радниками, яка повинна бути продовжена в січні", - зазначив Зайберт.

При цьому він додав, що сторони домовилися не розголошувати деталі переговорів. За даними видання, російську сторону на зустрічі представляв помічник президента РФ Владислав Сурков, з німецької - зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Ангели Меркель Ян Хеккер.

Нормандський формат переговорів щодо Донбасу існує з червня 2014 року. Тоді під час святкування 70-річчя висадки військ союзників у Нормандії лідери Росії, Франції, Німеччини та України вперше обговорили врегулювання ситуації на Донбасі. З тих пір відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на найвищому рівні, а також контакти міністрів закордонних справ, представників сторін.

Нагадаємо, 11 грудня Ангела Меркель у телефонній розмові з Володимиром Путіним закликала звільнити українських моряків і забезпечити безперешкодне пересування кораблів у Керченській протоці.

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