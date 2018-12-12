Помічники лідерів "нормандської четвірки" проведуть зустріч в січні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Помічники лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) провели в Берліні 11 грудня "грунтовну" розмову про зняття напруги в Азовському морі, а також домовилися про нову зустріч у січні. Про це заявив офіційний представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"На наш погляд, потрібні діалог і деескалація, щоб уникнути нового загострення. Саме цій меті служила вчорашня зустріч в нормандському форматі. Це була дуже грунтовна розмова між радниками, яка повинна бути продовжена в січні", - зазначив Зайберт.
При цьому він додав, що сторони домовилися не розголошувати деталі переговорів. За даними видання, російську сторону на зустрічі представляв помічник президента РФ Владислав Сурков, з німецької - зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Ангели Меркель Ян Хеккер.
Нормандський формат переговорів щодо Донбасу існує з червня 2014 року. Тоді під час святкування 70-річчя висадки військ союзників у Нормандії лідери Росії, Франції, Німеччини та України вперше обговорили врегулювання ситуації на Донбасі. З тих пір відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на найвищому рівні, а також контакти міністрів закордонних справ, представників сторін.
Нагадаємо, 11 грудня Ангела Меркель у телефонній розмові з Володимиром Путіним закликала звільнити українських моряків і забезпечити безперешкодне пересування кораблів у Керченській протоці.