Помічника Трампа, ймовірно, звільнили через підозру у фінансових злочинах - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Особистий помічник президента США Дональда Трампа Джон МакЕнті був звільнений, оскільки в даний час він перебуває під слідством Департаменту внутрішньої безпеки країни через серйозні фінансові злочини. Про це повідомило видання CNN, посилаючись на джерело, знайоме зі справою про звільнення, передає УНН.
За словами джерела, обвинувачення не пов’язані із Президентом.
Повідомляється, що МакЕнті “випроводили” з Білого дому в понеділок, 12 березня. Сам чиновник відмовився коментувати ситуацію.
Нагадаємо, у вівторок президент Дональд Трамп заявив на своїй сторінці в Twitter, що Рекс Тіллерсон залишає посаду Держсекретаря США.