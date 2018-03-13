Помощника Трампа, вероятно, уволили по подозрению в финансовых преступлениях - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Личный помощник президента США Дональда Трампа Джон МакЭнти был уволен, поскольку в настоящее время он находится под следствием Департамента внутренней безопасности страны из-за серьезных финансовых преступлений. Об этом сообщило издание CNN, ссылаясь на источник, знакомый с делом об увольнении, передает УНН.
По словам источника, обвинение не связанные с Президентом.
Сообщается, что МакЭнти "выпроводили" из Белого дома в понедельник, 12 марта. Сам чиновник отказался комментировать ситуацию.
Напомним, во вторник президент Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter, что Рекс Тиллерсон покидает пост госсекретаря США.