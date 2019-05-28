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Помічник Зеленського на Закарпатті зустрівся з родиною загиблого школяра

Помічник Зеленського на Закарпатті зустрівся з родиною загиблого школяра

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Помічник Президента України Андрій Єрмак за дорученням Глави держави відвідав Закарпатську область, що постраждала від паводка, та зустрівся з родиною загиблого школяра. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.

Як повідомили у прес-службі, Єрмак побував у Воловецькій загальноосвітній школі, де загинув 11-річний Сергій Церуш.

В АП нагадали, що хлопець вийшов подивитися, як піднялася вода у річці Вича, і його понесла течія. Трагедія сталася під час перерви. Територія закладу не була відгороджена від річки парканом.

Помічник Глави держави поспілкувався щодо розслідування ситуації з директоркою школи та начальником районного відділу поліції. Він також висловив переконання, що відповісти за те, що сталося, мають представники навчального закладу. Крім цього, школу потрібно обгородити, щоб уникнути повторення трагедії.

“Це була халатність. Хоча мені спробували розповісти, що це нещасний випадок”, — сказав Андрій Єрмак.

Він також передав слова співчуття від Володимира Зеленського батькам загиблого та підкреслив, що справедливе розслідування цієї справи — принципове питання.

Про безпеку учнів ішлося й під час наради, яка відбулася в Ужгороді під головуванням в. о. Голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ярослава Галаса. Помічник Президента наголосив на необхідності перевірити всі навчальні заклади, що розташовані поблизу відкритих водойм, щодо ризиків у разі надзвичайних ситуацій і на персональній відповідальності їхніх керівників. Також він підкреслив важливість напрацювання й реалізації превентивних заходів для запобігання паводкам.

Нагадаємо, 24 травня Президент України Володимир Зеленський видав Указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей. У документі, зокрема, йдеться про доручення Уряду забезпечити взаємодію з місцевою владою, вирішити фінансові питання з ліквідації наслідків негоди, забезпечити населення питною водою, необхідною медичною допомогою та медикаментами, предметами першої необхідності.

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