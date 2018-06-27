Помічник Трампа з нацбезпеки обговорив з Лавровим питання України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в Москві провів зустріч з помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном, під час якої сторони обговорили питання України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МЗС РФ.
"Відбувся обмін думками з актуальних питань міжнародного порядку денного, включаючи ситуацію навколо Сирії і в Україні", - повідомили в російському дипвідомстві.
Також зазначено, що значна увага була приділена тематиці двосторонніх відносин.
Нагадаємо, як повідомляли американські ЗМІ, радник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон повинен скласти план порядку денного очікуваної зустрічі президентів США і РФ під час переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, а потім з самим Путіним в Москві в середу.