Помощник Трампа по нацбезопасности обговорил с Лавровым вопрос Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Москве провел встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, во время которой стороны обговорили вопрос Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Сирии и в Украине", - сообщили в российском дипведомстве.
Также указано, что значительное внимание было уделено тематике двусторонних отношений.
Напомним, как сообщали американские СМИ, советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон должен составить план повестки дня ожидаемой встречи президентов США И РФ во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а затем с самим Путиным в Москве в среду.