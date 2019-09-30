Помічник держсекретаря США приїде в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Помічник держсекретаря США з конфліктів та операцій щодо стабілізації Деніз Наталі відвідає польські Варшаву і Краків і столицю України Київ у період з 30 вересня по 5 жовтня. Про це йдеться в повідомленні, поширеному пресслужбою Держдепартаменту США, передає УНН.
Повідомляється, що в Києві помічник держсекретаря зустрінеться з міністром у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Спеціальною моніторинговою місією Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Україні та неурядовими організаціями та організаціями громадянського суспільства для обговорення підтримки реінтеграції ветеранів та конфлікту на Донбасі.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський запрошував американського колегу Дональда Трампа відвідати Україну.