Помічник держсекретаря США приїде в Україну

Повідомляється, що в Києві помічник держсекретаря зустрінеться з міністром у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Спеціальною моніторинговою місією Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Україні та неурядовими організаціями та організаціями громадянського суспільства для обговорення підтримки реінтеграції ветеранів та конфлікту на Донбасі.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський запрошував американського колегу Дональда Трампа відвідати Україну.