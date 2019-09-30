Помощник госсекретаря США приедет в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Помощник госсекретаря США по конфликтам и операциям по стабилизации Дениз Натали посетит польские Варшаву и Краков и столицу Украины Киев в период с 30 сентября по 5 октября. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США, передает УНН.
Сообщается, что в Киеве помощник госсекретаря встретится с министром по делам ветеранов и временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Специальной мониторинговой миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине и неправительственными организациями и организациями гражданского общества для обсуждения поддержки реинтеграции ветеранов и конфликта на Донбассе.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский приглашал американского коллегу Дональда Трампа посетить Украину.