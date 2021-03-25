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Померлий провізор у Чернівцях мав COVID-19

Померлий провізор у Чернівцях мав COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У Чернівцях у провізора аптеки військового госпіталю, який 24 березня помер через інсульт, виявили COVID-19. Він міг інфікуватися до вакцинації. Про це журналісту УНН повідомила очільниця обласного лабораторного центру Наталія Гопко.

Цитата

На запитання, чи дійсно у провізора, який вчора помер, виявили COVID-19, Гопко відповіла:"Так, ми отримали результати ПЛР-тестування і виявлено РНК-вірусу".

Деталі

Також вона підтвердила, що COVID-19 підтверджено у кількох колег чоловіка з якими він раніше вакцинувався від коронавірусу.

“Підтверджено контакт з однією з колег у якої COVID-19 було виявлено раніше, буквально за п’ять днів до вакцинації. Захворювання констатовано на шостий день після останнього контакту з підтвердженим випадком COVID-19 у колеги. І ще у кількох колег також підтверджено (COVID-19 —ред.)", — розповіла Гопко.

Вона додала, що провізор міг інфікуватися COVID-19 до вакцинації.

“За термінами від останнього контакту з підтвердженим випадком COVID-19 до дня вакцинації — це якраз у межах інкубаційного періоду”, — сказала Гопко.

Що було раніше

24 березня в міській клінічній лікарні у Чернівцях зафіксовано смерть провізора аптеки військового госпіталю, який 15 березня отримав щеплення від COVID-19.

Доповнення

23 березня о 17:20 в селищі Чорноморське Лиманського району Одеської області зафіксовано смерть військової. Повідомлялося, що вона 21 березня вакцинувалася від коронавірусу.

А 24 березня у МОЗ повідомили, що причина смерті військової — гостра серцево-судинна недостатність.

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