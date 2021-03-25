Померлий провізор у Чернівцях мав COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Чернівцях у провізора аптеки військового госпіталю, який 24 березня помер через інсульт, виявили COVID-19. Він міг інфікуватися до вакцинації. Про це журналісту УНН повідомила очільниця обласного лабораторного центру Наталія Гопко.
Цитата
На запитання, чи дійсно у провізора, який вчора помер, виявили COVID-19, Гопко відповіла:"Так, ми отримали результати ПЛР-тестування і виявлено РНК-вірусу".
Деталі
Також вона підтвердила, що COVID-19 підтверджено у кількох колег чоловіка з якими він раніше вакцинувався від коронавірусу.
“Підтверджено контакт з однією з колег у якої COVID-19 було виявлено раніше, буквально за п’ять днів до вакцинації. Захворювання констатовано на шостий день після останнього контакту з підтвердженим випадком COVID-19 у колеги. І ще у кількох колег також підтверджено (COVID-19 —ред.)", — розповіла Гопко.
Вона додала, що провізор міг інфікуватися COVID-19 до вакцинації.
“За термінами від останнього контакту з підтвердженим випадком COVID-19 до дня вакцинації — це якраз у межах інкубаційного періоду”, — сказала Гопко.
Що було раніше
24 березня в міській клінічній лікарні у Чернівцях зафіксовано смерть провізора аптеки військового госпіталю, який 15 березня отримав щеплення від COVID-19.
Доповнення
23 березня о 17:20 в селищі Чорноморське Лиманського району Одеської області зафіксовано смерть військової. Повідомлялося, що вона 21 березня вакцинувалася від коронавірусу.
А 24 березня у МОЗ повідомили, що причина смерті військової — гостра серцево-судинна недостатність.