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Померла Таня Робертс - "дівчина Бонда" з частини 1980-х років

Київ • УНН

 • 17997 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Американська актриса і модель Таня Робертс, яка зіграла дівчину агента Джеймса Бонда у фільмі “Вид на вбивство”, померла у віці 65 років, повідомив портал ТMZ, передає УНН.

Померла Таня Робертс - "дівчина Бонда" з частини 1980-х років

Представник актриси зазначив, що в переддень Різдва вона вийшла на прогулянку зі своїми собаками і, повернувшись додому, втратила свідомість. У лікарні її підключили до апарату штучного дихання, пізніше Робертс померла.

Акторка зіграла в 41 фільмі в жанрі комедії, фентезі та еротики. Вона брала участь в зйомках шоу “Ці 70-ті” та “Ангели Чарлі”.

Робертс вважалася одним з секс-символів початку 1980-х років.

У фільмі “Вид на вбивство” (1985) її партнером був Роджер Мур, який виконав роль Джеймса Бонда. Робертс також знімалася в головних ролях в таких фільмах, як “Повелитель звірів”, “Шина — королева джунглів” і “Майже вагітна”.

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