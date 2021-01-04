Померла Таня Робертс - "дівчина Бонда" з частини 1980-х років

Представник актриси зазначив, що в переддень Різдва вона вийшла на прогулянку зі своїми собаками і, повернувшись додому, втратила свідомість. У лікарні її підключили до апарату штучного дихання, пізніше Робертс померла.

Акторка зіграла в 41 фільмі в жанрі комедії, фентезі та еротики. Вона брала участь в зйомках шоу “Ці 70-ті” та “Ангели Чарлі”.

Робертс вважалася одним з секс-символів початку 1980-х років.

У фільмі “Вид на вбивство” (1985) її партнером був Роджер Мур, який виконав роль Джеймса Бонда. Робертс також знімалася в головних ролях в таких фільмах, як “Повелитель звірів”, “Шина — королева джунглів” і “Майже вагітна”.