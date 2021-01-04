Умерла Таня Робертс - "девушка Бонда" из части 1980-х годов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Американская актриса и модель Таня Робертс, сыгравшая девушку агента Джеймса Бонда в фильме “Вид на убийство”, умерла в возрасте 65 лет, сообщил портал ТMZ, передает УНН.
Представитель актрисы отметил, что в канун Рождества она вышла на прогулку со своими собаками и, вернувшись домой, потеряла сознание. В больнице ее подключили к аппарату искусственного дыхания, позже Робертс умерла.
Актриса сыграла в 41 фильме в жанре комедии, фэнтези и эротики. Она принимала участие в съемках шоу “Эти 70-е” и “Ангелы Чарли”.
Робертс считалась одним из секс-символов начала 1980-х годов.
В фильме “Вид на убийство” (1985) ее партнером был Роджер Мур, исполнивший роль Джеймса Бонда. Робертс также снималась в главных ролях в таких фильмах, как “Повелитель зверей”, “Шина — королева джунглей” и “Почти беременна”.