Помер всесвітньо відомий гітарист
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Ірландський гітарист Берні Торме, який працював з Оззі Осборном (вокаліст гурту Black Sabbath та Ozzy Osbourne) і Ієном Гілланом (вокаліст Deep Purple та Gillan), помер на 67-му році життя. Про це у вівторок агентству Associated Press повідомив його колега Мік Гаффні, передає УНН.
За його словами, музикант помер у неділю в лондонській лікарні. Відзначається, що у Торме була двостороння пневмонія. Він знаходився на штучному життєзабезпеченні останні чотири тижні. Гаффні додав, що музикант помер в оточенні своєї родини.
Торме за свою кар'єру записав понад 24 альбомів з різними колективами, включаючи свої групи Bernie Torme Band і Torme. З 1979 по 1981 роки він виступав в групі Ієна Гіллана - вокаліста Deep Purple, який в 1978 році створив колектив Gillan. Після відходу від Гіллана Торме приєднався до Оззі Осборна в якості сесійного музиканта, однак пропрацював з ним недовго.
Нагадаємо, британський музикант, вокаліст популярної в 80-і роки поп-групи Talk Talk Марк Холліс помер у віці 64 років.