Умер всемирно известный гитарист
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Ирландский гитарист Берни Торме, который работал с Оззи Осборном (вокалист группы Black Sabbath и Ozzy Osbourne) и Иеном Гилланом (вокалист Deep Purple и Gillan), скончался на 67-м году жизни. Об этом во вторник агентству Associated Press сообщил его коллега Мик Гаффни, передает УНН.
По его словам, музыкант умер в воскресенье в лондонской больнице. Отмечается, что у Торме была двусторонняя пневмония. Он находился на искусственном жизнеобеспечении последние четыре недели. Гаффни добавил, что музыкант умер в окружении своей семьи.
Торме за свою карьеру записал более 24 альбомов с различными коллективами, включая свои группы Bernie Torme Band и Torme. С 1979 по 1981 годы он выступал в группе Иена Гиллана — вокалиста Deep Purple, который в 1978 году создал коллектив Gillan. После ухода от Гиллана Торме присоединился к Оззи Осборна в качестве сессионного музыканта, однако проработал с ним недолго.
Напомним, британский музыкант, вокалист популярной в восьмидесятые годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет.