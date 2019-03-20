Умер всемирно известный гитарист

По его словам, музыкант умер в воскресенье в лондонской больнице. Отмечается, что у Торме была двусторонняя пневмония. Он находился на искусственном жизнеобеспечении последние четыре недели. Гаффни добавил, что музыкант умер в окружении своей семьи.

Торме за свою карьеру записал более 24 альбомов с различными коллективами, включая свои группы Bernie Torme Band и Torme. С 1979 по 1981 годы он выступал в группе Иена Гиллана — вокалиста Deep Purple, который в 1978 году создал коллектив Gillan. После ухода от Гиллана Торме присоединился к Оззи Осборна в качестве сессионного музыканта, однако проработал с ним недолго.

Напомним, британский музыкант, вокалист популярной в восьмидесятые годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет.