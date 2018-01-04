Помер відомий український спортивний журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У середу помер видатний український спортивний журналіст, коментатор і ветеран Українського радіо Юхим Олександрович Шарпанський. Про це повідомляє UA:Українське радіо на своїй Facebook-сторінці, передає УНН.
За піввіковий період трудової діяльності Юхим Шарпанський здійснив плідну роботу щодо висвітлення в засобах масової інформації результатів Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, чемпонатів світу, Європи та Всесвітніх Універсіад. Йому випала нагода поспілкуватися з більш ніж тридцятьма олімпійськими чемпіонами, вести репортажі з дев'яти Олімпіад (Москва-80, Lillehammer-94, Атланта-96, Нагано-98, Сідней-2000, Солт-Лейк-Сіті-2002, Афіни-2004, Пекін-2008), десятків чемпіонатів світу та Європи.
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Крім того, він першим з українських журналістів вийшов у прямий ефір і дізнався враження киян ще у далекому 1961 році, коли перша людина полетіла в космос.
За високі трудові досягнення у 2008 році Юхим Шарпанський нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. Йому присвоєно почесне звання “Заслужений журналіст України”.
Помер Юхим Олександрович Шарпанський на 78 році життя.
Як раніше повідомляло інформаційне агенство УНН, у Львові на 44-му році життя помер радіоведучий Олег Мосесов.