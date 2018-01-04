Умер известный украинский спортивный журналист

За полувековой период трудовой деятельности Ефим Шарпанський совершил плодотворную работу по освещению в средствах массовой информации результатов Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и Всемирных Универсиад. Ему представилась возможность пообщаться с более чем тридцатью олимпийскими чемпионами, вести репортажи из девяти Олимпиад (Москва-80, Lillehammer-94, Атланта-96, Нагано-98, Сидней-2000, Солт-Лейк-Сити-2002, Афины-2004 Пекин-2008), десятков чемпионатов мира и Европы.

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Кроме того, он первым из украинских журналистов вышел в прямой эфир и узнал впечатление киевлян еще в далеком 1961 году, когда первый человек полетел в космос.

За высокие трудовые достижения в 2008 году Ефим Шарпанський награжден Почетной грамотой Кабинета Министров Украины. Ему присвоено звание “Заслуженный журналист Украины”.

Умер Ефим Александрович Шарпанський на 78 году жизни.

Как ранее сообщало информационное агенство УНН, во Львове на 44-м году жизни умер радиоведущий Олег Мосесов.