Помер відомий британський режисер
Київ • УНН
КИЇВ, 29 квітня. УНН. Британський режисер, відомий за роботою над фільмами "Навколо світу за 80 днів" і "Втеча Логана", Майкл Андерсон помер на 98 році життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deadline.
Як розповіли у сім'ї режисера, Андерсон помер у своєму будинку через хворобу серця 25 квітня.
Режисер почав свою кар'єру в 1930-их роках як актор. Згодом він успішно перекваліфікувався у режисера.
Визначальним в кар'єрі режисера став фільм "Навколо світу за 80 днів" 1956 року. Він заснований на романі французького письменника Жюля Верна. Картина отримала п'ять премій "Оскар".
Сам Андерсон був номінований на "Оскар" за кращу режисуру, але поступився нагороді Джорджу Стівенсу з його фільмом "Гігант".
Серед найбільш відомих фільмів Андерсона також стрічка 1955 року "Руйнівники гребель" про Другу світову війну і фантастична картина 1976 року "Втеча Логана", яка отримала премію "Оскар" за кращі спецефекти.
Як повідомляв УНН, засновник американського фестивалю мистецтв Burning Man (“Палаюча людина”), художник і активіст Леррі Харві помер в Сан-Франциско в суботу.