Умер известный британский режиссер

Как рассказали в семье режиссера, Андерсон скончался в своем доме из-за болезни сердца 25 апреля.

Режиссер начал свою карьеру в 1930-х годах как актер. Впоследствии он успешно переквалифицировался в режиссера.



Определяющим в карьере режиссера стал фильм "Вокруг света за 80 дней" 1956 года. Он основан на романе французского писателя Жюля Верна. Картина получила пять премий "Оскар".

Сам Андерсон был номинирован на "Оскар" за лучшую режиссуру, но уступил награду Джорджу Стивенсу с его фильмом "Гигант".

Среди наиболее известных фильмов Андерсона также лента 1955 "Разрушители плотин" о Второй мировой войне и фантастическая картина 1976 "Бегство Логана", которая получила премию "Оскар" за лучшие спецэффекты.

Как сообщал УНН, основатель американского фестиваля искусств Burning Man ("Горящий человек"), художник и активист Лэрри Харви умер в Сан-Франциско в субботу.