Помер видатний поет Борис Олійник
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні о 11 годині 45 хвилин на 82-му році життя після важкої і тривалої хвороби помер легендарний український поет Борис Олійник. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Михайло Маслій, передає УНН.
"30 квітня о 11 годині 45 хвилин на 82-му році життя після важкої і тривалої хвороби спочив у Бозі легендарний український поет Борис Олійник... Царство Небесне...", - написав М.Маслій.
Журналіст відзначив, що "активною громадянською позицією Борис Олійник довів, що поет відповідає за все, що було до нього, що відбувається за його життя і що буде після нього. Поезія — його перше кохання, журналістика — друге, а політикою почав займатися ”від нещастя”.
У творчому доробку поета понад півсотні пісень у співавторстві з найвідомішими композиторами країни.
Як пише газета "День", інформацію про смерть Б.Олійника підтвердили в близькому оточенні поета.