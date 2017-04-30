Умер выдающийся поэт Борис Олийнык

"30 апреля в 11 часов 45 минут на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался ... легендарный украинский поэт Борис Олийнык ... Царство Небесное ...", - написал М.Маслий.

Журналист отметил, что "активной гражданской позицией Борис Олийнык доказал, что поэт отвечает за все, что было до него, что происходит во время его жизни и что будет после него. Поэзия - его первая любовь, журналистика - вторая, а политикой начал заниматься "с горя".

В творчестве поэта более полусотни песен в соавторстве с известными композиторами страны.

Как пишет газета "День", информацию о смерти Б.Олейника подтвердили в близком окружении поэта.