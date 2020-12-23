Помер український письменник Василь Кобець
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На 78-му році життя помер відомий український письменник та громадський діяч з Вінниччини Василь Кобець. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський, передає УНН.
"Безжальний і тяжкий 2020 рік продовжує свою чорну косовицю. Наша спілчанська родина зазнала ще однієї непоправної втрати.
Відійшов у засвіти вінничанин Василь Кобець – талановитий письменник, ініціативний у добрих починаннях громадський діяч", - написав Сидоржевський.
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За його словами, "добрі справи, зроблені паном Василем, і книги, написані ним, залишаться жити. Як і пам'ять про цю непересічну особистість".
Сидоржевський також висловив від імені Національної спілки письменників України співчуття рідним і близьким Василя Кобця.
Довідка: Кобець Василь Дмитрович – народився 1943 року в селі Слободище Іллінецького району – український письменник, громадський діяч. Член Національної спілки письменників України (1975), голова Конгресу української інтелігенції Вінниччини від 1996 року.