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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Умер украинский писатель Василий Кобец

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. На 78-м году жизни скончался известный украинский писатель и общественный деятель из Винницкой области Василий Кобец. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский, передает УНН.

Умер украинский писатель Василий Кобец

"Безжалостный и тяжелый 2020 год продолжает свой черный сенокос. Наша союзная семья понесла еще одну невосполнимую утрату.

Отошел в мир иной житель Винницы Василий Кобец - талантливый писатель, инициативный в добрых начинаниях общественный деятель", - написал Сидоржевский.

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По его словам, "добрые дела, сделанные господином Василием, и книги, написанные им, останутся жить. Как и память об этой незаурядной личности".

Сидоржевський также выразил от имени Национального союза писателей Украины соболезнования родным и близким Василия Кобца.

Справка: Кобец Василий Дмитриевич - родился в 1943 году в селе Слободище Ильинецкого района - украинский писатель, общественный деятель. Член Национального союза писателей Украины (1975), председатель Конгресса украинской интеллигенции Винницкой области с 1996 года.

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