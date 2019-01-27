Помер український коментатор Сергій Дерепа
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Відомий український спортивний коментатор Сергій Дерепа помер на 64-му році життя. Про це повідомив український журналіст Валентин Щербачев на своїй сторінці у Facebоok, передає УНН.
"Сьогодні він уже не з нами. Але хочу пам'ятати його таким. На його плече можна було спертися, його знання ставали у пригоді не одному юному обдаруванню. Сергій Дерепа - вічна пам'ять", - написав Щербачев.
Сергій Дерепа – український спортивний коментатор, почесний працівник національного телебачення України.
Нагадаємо, французький композитор, автор музики до фільмів "Шербурзькі парасольки" і "Афера Томаса Крауна" Мішель Легран помер у віці 86 років.