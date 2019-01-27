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23 березня, 12:58 • 167924 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 432298 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

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П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 305386 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

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Помер український коментатор Сергій Дерепа

Помер український коментатор Сергій Дерепа

Київ • УНН

 • 15545 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Відомий український спортивний коментатор Сергій Дерепа помер на 64-му році життя. Про це повідомив український журналіст Валентин Щербачев на своїй сторінці у Facebоok, передає УНН.

"Сьогодні він уже не з нами. Але хочу пам'ятати його таким. На його плече можна було спертися, його знання ставали у пригоді не одному юному обдаруванню. Сергій Дерепа - вічна пам'ять", - написав Щербачев.

Сергій Дерепа – український спортивний коментатор, почесний працівник національного телебачення України.

Нагадаємо, французький композитор, автор музики до фільмів "Шербурзькі парасольки" і "Афера Томаса Крауна" Мішель Легран помер у віці 86 років.

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