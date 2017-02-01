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Помер творець "танчиків" і Pac-Man

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. У віці 91 року пішов з життя Масая Накамура, який заснував фірму Namco Ltd. На ринку відеоігор вона відома як творець аркади Pac-Man, передає УНН з посиланням на Kotaku.

Накамура заснував Nakamura Manufacturing у 1955 році, яка пізніше була перейменована в Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company, або просто Namco.

У 1980 році дітище японських розробників потрапило в Книгу рекордів Гіннесса як найуспішніший на планеті аркадний проект.

Як нагадує The Japan Times, Namco Ltd. розробила і такі комп’ютерні ігри, як Galaxian і Tekken. Крім того, Namco випустила гру Battle City, більш відому в нас як “танчики”.

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