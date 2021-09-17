Помер творець комп'ютера ZX Spectrum Клайв Сінклер

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Як розповіла його дочка Белінда, Сінклер помер в Лондоні 16 вересня після тривалої хвороби. “Він був винятковою людиною. Звичайно, він був дуже розумний і завжди всім цікавився”, — заявила вона.

Деталі

Сінклер народився 30 вересня 1940 року недалеко від міста Річмонд. Кинувши школу в 17 років, він протягом чотирьох років працював журналістом, щоб накопичити на створення власної компанії Sinclair Radionics (вона була заснована в 1961 році). На початку 1970-х Сінклер винайшов кишеньковий калькулятор. Потім винахідник запустив виробництво портативних телевізорів, електронних годинників та іншої техніки.

Пізніше він заснував компанію з виробництва радіоелектронних пристроїв Sinclair Research. Перший комп’ютер Сінклера ZX80, названий за роком випуску, був далекий від сучасних моделей, але коштував приблизно в п’ять разів дешевше аналогів того часу. У 1982 році компанія випустила ZX Spectrum, цей комп’ютер став одним з найпопулярніших в Європі.

Нагадаємо

У січні цього року помер відомий український вчений-винахідник Євген Венцель.