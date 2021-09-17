Умер создатель компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Британский предприниматель и изобретатель Клайв Синклер, компания которого выпустила компьютер ZX Spectrum, умер в возрасте 81 года, сообщает The Guardian, передает УНН.
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Как рассказала его дочь Белинда, Синклер умер в Лондоне 16 сентября после продолжительной болезни. “Он был исключительным человеком. Конечно, он был очень умный и всегда всем интересовался”, — заявила она.
Детали
Синклер родился 30 сентября 1940 года недалеко от города Ричмонд. Бросив школу в 17 лет, он в течение четырех лет работал журналистом, чтобы накопить на создание собственной компании Sinclair Radionics (она была основана в 1961 году). В начале 1970-х Синклер изобрел карманный калькулятор. Затем изобретатель запустил производство портативных телевизоров, электронных часов и другой техники.
Позже он основал компанию по производству радиоэлектронных устройств Sinclair Research. Первый компьютер Синклера ZX80, названный по году выпуска, был далек от современных моделей, но стоил примерно в пять раз дешевле аналогов того времени. В 1982 году компания выпустила ZX Spectrum, этот компьютер стал одним из самых популярных в Европе.
Напомним
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