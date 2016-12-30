Помер творець “кіндер-сюрпризу”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Вільям Саліс, творець популярного шоколадного яйця “кіндер-сюрприз”, помер в Італії у віці 83 років. Про це пише The Local, передає УНН.
За повідомленнями італійських ЗМІ, В.Саліс проходив лікування в лікарні міста Павія після інсульту.
Видання пише, що ідея створення шоколадних яєць з'явилась як відповідь на звичку звичайних громадян купувати великодні яйця тільки у період свята. В.Саліс запропонував ховати всередині яйця іграшку. Нові ласощі з’явилося у продажу в 1974 році і відразу здобули популярність у дітей.
В.Саліс працював в компанії Ferrero з 1960 року. Відзначається, що вона продала понад мільярд яєць “кіндер-сюрприз” протягом 40 років.
Раніше повідомлялося, що власник компанії Ferrero Мікеле Ферреро помер у віці 89 років.