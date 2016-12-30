Помер творець “кіндер-сюрпризу”

За повідомленнями італійських ЗМІ, В.Саліс проходив лікування в лікарні міста Павія після інсульту.

Видання пише, що ідея створення шоколадних яєць з'явилась як відповідь на звичку звичайних громадян купувати великодні яйця тільки у період свята. В.Саліс запропонував ховати всередині яйця іграшку. Нові ласощі з’явилося у продажу в 1974 році і відразу здобули популярність у дітей.

В.Саліс працював в компанії Ferrero з 1960 року. Відзначається, що вона продала понад мільярд яєць “кіндер-сюрприз” протягом 40 років.

Раніше повідомлялося, що власник компанії Ferrero Мікеле Ферреро помер у віці 89 років.