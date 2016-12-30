Умер создатель "киндер-сюрприза"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Уильям Салис, создатель популярного шоколадного яйца "киндер-сюрприз", скончался в Италии в возрасте 83 лет. Об этом пишет The Local, передает УНН.
По сообщениям итальянских СМИ, У.Салис проходил лечение в больнице города Павия после инсульта.
Издание пишет, что идея создания шоколадных яиц появилась как ответ на привычку обычных граждан покупать пасхальные яйца только в период праздника. У.Салис предложил прятать внутри яйца игрушку. Новые лакомство появилось в продаже в 1974 году и сразу стало популярным у детей.
У.Салис работал в компании Ferrero с 1960 года. Отмечается, что она продала более миллиарда яиц "киндер-сюрприз" в течение 40 лет.
Ранее сообщалось, что владелец компании Ferrero Микеле Ферреро умер в возрасте 89 лет.