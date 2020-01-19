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Помер співзасновник групи "Ляпіс Трубецькой"

Київ • УНН

 • 16605 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Колишній гітарист і один із засновників білоруської рок-групи "Ляпіс Трубецькой" Руслан Владико помер в Мінську у віці 45 років. Про це повідомив у неділю Євген Колмиков, який був продюсером групи, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Помер співзасновник групи "Ляпіс Трубецькой"

"Це сталося сьогодні вранці", - сказав Колмиков. За його словами, дата прощання з музикантом стане відома пізніше.

Як повідомляє агентство, в червні 2019 року група Trubetskoy, заснована вихідцями з "Ляпіса Трубецького", повідомляла, що Владико побили в Мінську. Він отримав серйозну черепно-мозкову травму і впав в кому.

Група "Ляпіс Трубецкой" була створена в 1989 році і існувала до 2014 року.

Як повідомляв УНН, пішов з життя син Джона Толкіна, який завершив "Сильмариліон".

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