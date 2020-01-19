Умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Бывший гитарист и один из основателей белорусской рок-группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко умер в Минске в возрасте 45 лет. Об этом сообщил в воскресенье Евгений Колмыков, который был продюсером группы, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
"Это произошло сегодня утром", - сказал Колмыков. По его словам, дата прощания с музыкантом станет известна позже.
Как сообщает агентство, в июне 2019 года группа Trubetskoy, основанная выходцами из "Ляписа Трубецкого", сообщала, что Владыко избили в Минске. Он получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому.
Группа "Ляпис Трубецкой" была создана в 1989 году и существовала до 2014 года.
Как сообщал УНН, ушел из жизни сын Джона Толкина, завершивший "Сильмариллион".