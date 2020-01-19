Умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой"

"Это произошло сегодня утром", - сказал Колмыков. По его словам, дата прощания с музыкантом станет известна позже.

Как сообщает агентство, в июне 2019 года группа Trubetskoy, основанная выходцами из "Ляписа Трубецкого", сообщала, что Владыко избили в Минске. Он получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому.

Группа "Ляпис Трубецкой" была создана в 1989 году и существовала до 2014 года.

Как сообщал УНН, ушел из жизни сын Джона Толкина, завершивший "Сильмариллион".