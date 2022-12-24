Помер соліст гурту Faithless Максі Джаз
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Соліст британського електронного гурту Faithless Максі Джаз (справжнє ім'я - Максвелл Фрейзер) помер у ніч на суботу у своєму будинку на півдні Лондона. Йому було 65 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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“Ми з болем у серці повідомляємо, що минулої ночі Максі мирно помер уві сні. Посилаємо любов усім вам, хто розділяв нашу музичну подорож. Бережіть один одного, чуєте”, — написала колишня учасниця гурту Сістер Блісс (Айала Бентовим) у Twitter.
Довідка
Faithless — британський електронний гурт, створений у Лондоні в 1995 році музикантами Максі Джаз, Сістер Блісс та Ролло.
Група найбільш відома піснями “Salva Mea”, “Insomnia”, “God Is a DJ” та “We Come 1”. Faithless випустили сім студійних альбомів, загальний обсяг продажів перших шести перевищив 15 мільйонів записів у всьому світі.
Гурт оголосив про розпад у 2011 році. Однак у лютому 2015 року Джаз, Блісс і Ролло знову об’єдналися, щоб відсвяткувати 20-ту річницю гурту, але пізніше Джаз пішов, аби сформувати Maxi Jazz & The E-Type Boys пізніше того ж року.