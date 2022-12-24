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Умер солист группы Faithless Макси Джаз

Умер солист группы Faithless Макси Джаз

Киев • УНН

 • 860062 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Солист британской электронной группы Faithless Макси Джаз (настоящее имя – Максвелл Фрейзер) скончался в ночь на субботу в своем доме на юге Лондона. Ему было 65 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Цитата

“Мы с болью в сердце сообщаем, что прошлой ночью Макси мирно умер во сне. Посылаем любовь всем вам, кто разделял наше музыкальное путешествие. Берегите друг друга, слышите”, — написала бывшая участница группы Систер Блисс (Айала Бентовым) в Twitter.

Справка

Faithless — британская электронная группа, созданная в Лондоне в 1995 году музыкантами Макси Джаз, Систер Блисс и Ролло.

Группа наиболее известна песнями “Salva Mea”, “Insomnia”, “God Is a DJ” и “We Come 1”. Faithless выпустили семь студийных альбомов, общий объем продаж первых шести превысил 15 миллионов записей во всем мире.

Группа объявила о распаде в 2011 году. Однако в феврале 2015 года Джаз, Блисс и Ролло снова объединились, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину группы, но позже Джаз ушел, чтобы сформировать Maxi Jazz & The E-Type Boys позже того же года.

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