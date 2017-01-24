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Помер ще один учасник стрілянини в Олевську на Житомирщині

Помер ще один учасник стрілянини в Олевську на Житомирщині

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 24 січня. УНН. Вчора, 23 січня, в реанімаційному відділенні Олевської лікарні на Житомирщині помер ще один учасник конфлікту із стріляниною в Олевську – 32-річний житель Львівщини. Про це проінформували у прес-службі ГУНП у Житомирській області, повідомляє УНН.

У результаті конфлікту, який стався 16 січня в м. Олевську, вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо – жителі Олевського району, двоє львів’ян та житель Київщини, який помер під час надання медичної допомоги. Вчора ж в реанімаційному відділенні Олевської лікарні помер ще один учасник конфлікту – 32-річний житель Львівщини.

Як повідомили у відомстві, нині встановлено понад 30 осіб, які брали участь у конфлікті з обох сторін. Частина з них перебувають у розшуку. Триває проведення низки експертиз, у тому числі – молекулярно-генетичних. Розпочато відбір зразків ДНК у всіх учасників конфлікту.

Як повідомляв УНН, п’ятьом учасникам перестрілки в Олевському обрали запобіжні заходи.

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