Помер ще один учасник стрілянини в Олевську на Житомирщині
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 24 січня. УНН. Вчора, 23 січня, в реанімаційному відділенні Олевської лікарні на Житомирщині помер ще один учасник конфлікту із стріляниною в Олевську – 32-річний житель Львівщини. Про це проінформували у прес-службі ГУНП у Житомирській області, повідомляє УНН.
У результаті конфлікту, який стався 16 січня в м. Олевську, вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо – жителі Олевського району, двоє львів’ян та житель Київщини, який помер під час надання медичної допомоги. Вчора ж в реанімаційному відділенні Олевської лікарні помер ще один учасник конфлікту – 32-річний житель Львівщини.
Як повідомили у відомстві, нині встановлено понад 30 осіб, які брали участь у конфлікті з обох сторін. Частина з них перебувають у розшуку. Триває проведення низки експертиз, у тому числі – молекулярно-генетичних. Розпочато відбір зразків ДНК у всіх учасників конфлікту.
Як повідомляв УНН, п’ятьом учасникам перестрілки в Олевському обрали запобіжні заходи.