Умер еще один участник стрельбы в Олевске Житомирской области

В результате конфликта, который произошел 16 января в Олевске, огнестрельные ранения получили семь человек: четверо - жители Олевского района, двое львовян и житель Киевской области, который умер во время оказания медицинской помощи. Вчера же в реанимационном отделении Олевской больницы скончался еще один участник конфликта - 32-летний житель Львовской области.

Как сообщили в ведомстве, сейчас установлено более 30 человек, участвовавших в конфликте с обеих сторон. Часть из них находятся в розыске. Продолжается проведение ряда экспертиз, в том числе - молекулярно-генетических. Начали отбор образцов ДНК у всех участников конфликта.

Как сообщал УНН, пяти участникам перестрелки в Олевске выбрали меры пресечения.