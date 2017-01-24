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Умер еще один участник стрельбы в Олевске Житомирской области

Умер еще один участник стрельбы в Олевске Житомирской области

Киев • УНН

 • 7481 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 24 января. УНН. Вчера, 23 января, в реанимационном отделении Олевской больницы в Житомирской области умер еще один участник конфликта со стрельбой в Олевске - 32-летний житель Львовской области. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУНП в Житомирской области, сообщает УНН.

В результате конфликта, который произошел 16 января в Олевске, огнестрельные ранения получили семь человек: четверо - жители Олевского района, двое львовян и житель Киевской области, который умер во время оказания медицинской помощи. Вчера же в реанимационном отделении Олевской больницы скончался еще один участник конфликта - 32-летний житель Львовской области.

Как сообщили в ведомстве, сейчас установлено более 30 человек, участвовавших в конфликте с обеих сторон. Часть из них находятся в розыске. Продолжается проведение ряда экспертиз, в том числе - молекулярно-генетических. Начали отбор образцов ДНК у всех участников конфликта.

Как сообщал УНН, пяти участникам перестрелки в Олевске выбрали меры пресечения.

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