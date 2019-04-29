Помер радянський розробник літаків Іл-76 та Іл-96
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Радянський і російський авіаконструктор, колишній генеральний конструктор "Ільюшина" Генріх Новожилов помер у неділю на 94-му році життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"На превеликий жаль, сьогодні помер знаменитий авіаконструктор, творець таких літаків, як Іл-76 та Іл-96 Генріх Васильович Новожилов", - сказав співрозмовник агентства ТАСС.
Під керівництвом Генріха Новожилова був створений найпоширеніший літак військово-транспортної та цивільної авіації Іл-76. Згодом на його базі спроектовані військово-транспортні літаки Іл-76МФ і Іл-76МД; Іл-76К, призначений для тренувань космонавтів в умовах короткочасної невагомості; літаючий госпіталь Іл-76МД "Скальпель" і ін.
Авіаконструктор керував роботами по першому російському широкофюзеляжному пасажирському літаку Іл-86 і військової модифікації на його основі Іл-80 (літаючий командний пункт), широкофюзеляжному далекомагістральному Іл-96-300, спеціальна версія якого обслуговує президента РФ Володимира Путіна.
За участю Новожилова були створені Іл-96МО (досвідчений літак з американськими двигунами і обладнанням) і Іл-96Т (вантажний), Іл-103 (легкий багатоцільовий), Іл-114, Іл-114-100.
Нагадаємо, у Сполучених Штатах у віці 87 років помер колишній сенатор від штату Індіана Річард Лугар, відомий своїми зусиллями по боротьбі з розповсюдженням зброї масового ураження.