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Помер Почесний консул України в Хорватії

Помер Почесний консул України в Хорватії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Помер Почесний консул України в Хорватії на острові Кирк Нікола Турчич. Про це повідомило у Twitter посольство України у Хорватії, передає УНН.

“Помер Почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже — не є.. Вдячна і світла пам’ять”, — повідомили у посольстві.

Причину смерті дипломата в установі не повідомили.

Як повідомляв УНН, у неділю помер колишній заступник голови Київської ОДА Олег Міщенко, у якого була складна форма цукрового діабету, а також COVID-19.

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