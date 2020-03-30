Помер Почесний консул України в Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Помер Почесний консул України в Хорватії на острові Кирк Нікола Турчич. Про це повідомило у Twitter посольство України у Хорватії, передає УНН.
“Помер Почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже — не є.. Вдячна і світла пам’ять”, — повідомили у посольстві.
Причину смерті дипломата в установі не повідомили.
Як повідомляв УНН, у неділю помер колишній заступник голови Київської ОДА Олег Міщенко, у якого була складна форма цукрового діабету, а також COVID-19.