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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 72095 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 85532 перегляди

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Помер пес Крим, який вижив під час ракетного удару по Дніпру

Помер пес Крим, який вижив під час ракетного удару по Дніпру

Київ • УНН

 • 337258 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Помер пес Крим, який вижив після ракетного удару по Дніпру 29 вересня. Про це у Facebook повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, передає УНН.

Цитата

"З великою скорботою повідомляю, що серце Нашого Пса Крим зупинилося. російська підлість та її злочини, іноді досягають своїх результатів……. RIP", - написав Лисенко.

Нагадаємо

Ракетний удар по Дніпру 29 вересня знищив будинок та вбив родину, в якій жив пес. Крим отримав поранення, але залишився сидіти на руїнах і оплакувати загиблу сім'ю. Фото Крима облетіло мережу - він став ще одним символом жорстокої війни рф з Україною.

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