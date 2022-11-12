Помер пес Крим, який вижив під час ракетного удару по Дніпру

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"З великою скорботою повідомляю, що серце Нашого Пса Крим зупинилося. російська підлість та її злочини, іноді досягають своїх результатів……. RIP", - написав Лисенко.

Нагадаємо

Ракетний удар по Дніпру 29 вересня знищив будинок та вбив родину, в якій жив пес. Крим отримав поранення, але залишився сидіти на руїнах і оплакувати загиблу сім'ю. Фото Крима облетіло мережу - він став ще одним символом жорстокої війни рф з Україною.