Умер пес Крым, выживший во время ракетного удара по Днепру
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Умер пес Крым, выживший после ракетного удара по Днепру 29 сентября. Об этом в Facebook сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, передает УНН.
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"С большой скорбью сообщаю, что сердце Нашего Пса Крыма остановилось. российская подлость и ее преступления, иногда достигающие своих результатов……. RIP", - написал Лысенко.
Напомним
Ракетный удар по Днепру 29 сентября уничтожил дом и убил семью, в которой жил пес. Крым получил ранение, но остался сидеть на развалинах и оплакивать погибшую семью. Фото Крыма облетело сеть – он стал еще одним символом жестокой войны россии с Украиной.