Умер пес Крым, выживший во время ракетного удара по Днепру

Цитата

"С большой скорбью сообщаю, что сердце Нашего Пса Крыма остановилось. российская подлость и ее преступления, иногда достигающие своих результатов……. RIP", - написал Лысенко.

Напомним

Ракетный удар по Днепру 29 сентября уничтожил дом и убил семью, в которой жил пес. Крым получил ранение, но остался сидеть на развалинах и оплакивать погибшую семью. Фото Крыма облетело сеть – он стал еще одним символом жестокой войны россии с Украиной.