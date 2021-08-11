Помер останній онук Івана Франка

Цитата

“Колектив Міжнародного фонду Івана Франка глибоко сумує з приводу смерті засновника та голови правління Міжнародного фонду Івана Франка. Світла пам’ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і серцях тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися. Ми не в змозі змінити обставини. Лише просимо Бога дати сил перенести біль втрати, а душу покійного прийняти в Царство небесне”, — йдеться у повідомленні фонду Франка.

Довідково

Роланд Франко — український учений-інженер, дипломат, громадський діяч. Кандидат технічних наук.

Нагадаємо

У травні 2019 року онук Франка з нагоди річниці смерті дідуся посадив дуб у його садибі.