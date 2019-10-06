Помер один з засновників культового рок-гурту Cream Джинджер Бейкер
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У Лондоні на 81-році життя помер Джинджер Бейкер — один з найвпливовіших барабанщиків рок-музики, один із засновників гурту Cream, який встиг в різний час пограти з найбільшими музикантами 20 століття і зробив помітну сольну кар’єру, передає УНН з посиланням на видання NME.
Повідомлення про його смерть опублікували на його офіційній сторінці в Facebook.
“З великим сумом повідомляємо, що Джинджер мирно пішов з життя цього ранку. Спасибі всім за ваші добрі слова за останні декілька тижнів”, — зазначено в повідомленні.
Причини смерті музиканта не уточнюються.
26 вересня стало відомо, що Бейкер потрапив до лікарні у важкому стані. Родичі зірки не вказували додаткових подробиць про причини госпіталізації.
Як писав Rolling Stone, в останні роки у Бейкера неодноразово виникали проблеми зі здоров’ям. З 2016-му він переніс операцію на відкритому серці, а до цього скасував тур за рекомендацією лікарів. Кількома роками раніше музикант в одному з інтерв’ю зізнався, що страждає від дегенеративного артриту і хронічної обструктивної хвороби легень, викликаної курінням.
Джінжер Бейкер разом з Еріком Клептоном і Джеком Брюсом в початку 1966 року утворив колектив Cream, одного з найбільш впливових в історії музики.
Cream став лише одним із гуртів, у складі яких Бейкер співпрацював з гітаристом Еріком Клептоном і басистом Джеком Брюсом — правда, його відносини з останнім не можна назвати рівними: так, на одному з виступів групи Graham Bond Organization барабанщик накинувся на басиста з ножем.
У 1969 році Бейкер став учасником супергурту Blind Faith, створеного Еріком Клептоном і мультиінструменталістом Стівом Вінвудом.