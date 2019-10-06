Помер один з засновників культового рок-гурту Cream Джинджер Бейкер

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У Лондоні на 81-році життя помер Джинджер Бейкер — один з найвпливовіших барабанщиків рок-музики, один із засновників гурту Cream, який встиг в різний час пограти з найбільшими музикантами 20 століття і зробив помітну сольну кар’єру, передає УНН з посиланням на видання NME.