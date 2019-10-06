Умер один из основателей культового рок-группы Cream Джинджер Бейкер

КИЕВ. 6 октября. УНН. В Лондоне на 81-году жизни умер Джинджер Бейкер — один из самых влиятельных барабанщиков рок-музыки, один из основателей группы Cream, успевший в разное время поиграть с величайшими музыкантами 20 века и сделавший заметную сольную карьеру, передает УНН со ссылкой на издание NME.