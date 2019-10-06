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Умер один из основателей культового рок-группы Cream Джинджер Бейкер

Киев • УНН

 • 16768 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. В Лондоне на 81-году жизни умер Джинджер Бейкер — один из самых влиятельных барабанщиков рок-музыки, один из основателей группы Cream, успевший в разное время поиграть с величайшими музыкантами 20 века и сделавший заметную сольную карьеру, передает УНН со ссылкой на издание NME.

Умер один из основателей культового рок-группы Cream Джинджер Бейкер

Сообщение о его смерти опубликовали на его официальной странице в Facebook.

“С большим прискорбием сообщаем, что Джинджер мирно ушел из жизни этим утром. Спасибо всем за ваши добрые слова за последние несколько недель”, — указано в сообщении.

Причины смерти музыканта не уточняются.

26 сентября стало известно, что Бейкер попал в больницу в тяжелом состоянии. Родственники звезды не указывали дополнительных подробностей о причинах госпитализации.

Как писал Rolling Stone, в последние годы у Бейкера неоднократно возникали проблемы со здоровьем. В 2016-м он перенес операцию на открытом сердце, а до этого отменил тур по рекомендации врачей. Несколькими годами ранее музыкант в одном из интервью признался, что страдает от дегенеративного артрита и хронической обструктивной болезни легких, вызванной курением.

Джинжер Бейкер вместе с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом в начале 1966 года создал коллектив Cream, однин из наиболее влиятельных в истории музыки.

Cream стала лишь одной из групп, в составе которых Бейкер сотрудничал с гитаристом Эриком Клэптоном и басистом Джеком Брюсом — правда, его отношения с последним нельзя назвать ровными: так, на одном из выступлений группы Graham Bond Organization барабанщик накинулся на басиста с ножом.

В 1969 году Бейкер стал участником супергруппы Blind Faith, созданной Эриком Клэптоном и мультиинструменталистом Стивом Уинвудом.

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