Помер нардеп від “Народного фронту” П.Ванат
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Помер народний депутат від “Народного фронту” Петро Ванат. Про це повідомив колишній прем’єр-міністр України, лідер “Народного фронту” Арсеній Яценюк на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Із глибоким сумом дізнався про смерть члена нашої команди, народного депутата України Петра Ваната — світлої, щирої людини, справжнього патріота нашої держави. Це велика втрата для всіх нас”, — написав А.Яценюк.
Довідка: Петро Ванат народився 28 січня 1938 року. На момент обрання проживав у Запоріжжі, 27 листопада 2014 року набув депутатські повноваження. У ВР пройшов по загальнодержавному багатомандатному округу від політичної партії “Народний фронт”, займаючи 45 місце в списку. П.Ванат є членом фракції “Народного фронту”.