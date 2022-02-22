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Помер літературознавець та Герой України Іван Дзюба

Помер літературознавець та Герой України Іван Дзюба

Київ • УНН

 • 130829 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Сьогодні на 91 році життя років помер український літературознавець, дисидент, Герой України Іван Дзюба. Про це повідомив директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук, письменник Микола Жулинський, інформує УНН.

Деталі

"Сьогодні вранці уві сні на 91 році життя відійшов за межі цього земного світу унікальна людина Іван Дзюба. Одне ім’я вже говорить багато. Багато – бо це один із лідерів національного, духовного відродження другої половини ХХ і початку ХХІ століття. Передусім Іван Дзюба – це інтелектуальний провідник і речник українського "шістдесятництва". І я сьогодні не можу не згадати слів Ліни Костенко, яка сказала, що Іван Дзюба – це людина, що завжди мала мужність говорити правду", – повідомив Микола Жулинський.

За його словами, Іван Дзюба останніми роками мав проблеми зі здоров’ям. Однак літературознавець все одно продовжував працювати і стежити за суспільно-політичним життям.

Де і коли відбудеться прощання наразі невідомо.

Додамо

Іван Дзюба народився 26 липня 1931 року в селі Миколаївка Донецької області. Він був дисидентом радянських часів, академіком НАН України, міністром культури і головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

У 1973 році Дзюбу засудили до п’яти років ув’язнення і п’яти років заслання за працю "Інтернаціоналізм чи русифікація?", але потім його "помилували".

26 липня 2001 року президент України Леонід Кучма присвоїв дисиденту звання героя України та вручив орден за визначні трудові досягнення, заслуги перед Україною у розбудові її державності та відродженні національної духовності.

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