Умер литературовед и Герой Украины Иван Дзюба
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сегодня на 91 году жизни лет умер украинский литературовед, диссидент, Герой Украины Иван Дзюба. Об этом сообщил директор Института литературы имени Тараса Шевченко Национальной академии наук, писатель Николай Жулинский, информирует УНН.
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"Сегодня утром во сне на 91 году жизни отошел за пределы этого земного мира уникальный человек Иван Дзюба. Одно имя уже говорит много. Много - потому что это один из лидеров национального, духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века. Прежде всего Иван Дзюба - это интеллектуальный проводник и спикер украинского "шестидесятничества". И я сегодня не могу не вспомнить слов Лины Костенко, которая сказала, что Иван Дзюба - это человек, который всегда имел мужество говорить правду", - сообщил Николай Жулинский.
По его словам, у Ивана Дзюбы в последние годы были проблемы со здоровьем. Однако литературовед все равно продолжал работать и следить за общественно-политической жизнью.
Где и когда состоится прощание пока неизвестно.
Добавим
Иван Дзюба родился 26 июля 1931 года в селе Николаевка Донецкой области. Он был диссидентом советских времен, академиком НАН Украины, министром культуры и главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
В 1973 году Дзюбу приговорили к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за труд "Интернационализм или русификация?", но потом его "помиловали".
26 июля 2001 года президент Украины Леонид Кучма присвоил диссиденту звание героя Украины и вручил орден за выдающиеся трудовые достижения, заслуги перед Украиной в развитии ее государственности и возрождение национальной духовности.