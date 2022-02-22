Умер литературовед и Герой Украины Иван Дзюба

Детали

"Сегодня утром во сне на 91 году жизни отошел за пределы этого земного мира уникальный человек Иван Дзюба. Одно имя уже говорит много. Много - потому что это один из лидеров национального, духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века. Прежде всего Иван Дзюба - это интеллектуальный проводник и спикер украинского "шестидесятничества". И я сегодня не могу не вспомнить слов Лины Костенко, которая сказала, что Иван Дзюба - это человек, который всегда имел мужество говорить правду", - сообщил Николай Жулинский.

По его словам, у Ивана Дзюбы в последние годы были проблемы со здоровьем. Однако литературовед все равно продолжал работать и следить за общественно-политической жизнью.

Где и когда состоится прощание пока неизвестно.

Добавим

Иван Дзюба родился 26 июля 1931 года в селе Николаевка Донецкой области. Он был диссидентом советских времен, академиком НАН Украины, министром культуры и главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В 1973 году Дзюбу приговорили к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за труд "Интернационализм или русификация?", но потом его "помиловали".

26 июля 2001 года президент Украины Леонид Кучма присвоил диссиденту звание героя Украины и вручил орден за выдающиеся трудовые достижения, заслуги перед Украиной в развитии ее государственности и возрождение национальной духовности.