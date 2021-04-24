Помер лідер сербських "Нічних вовків", який мав медаль "За повернення Криму"

Деталі

Про смерть Савича 24 квітня повідомила сім'я байкера і глава мотоклубу Олександр Залдостанов, відомий як "Хірург".

За словами Залдостанова, Савич був нагороджений російської медаллю "За повернення Криму". Цією медаллю після 2014 року нагороджували тих, хто посприяв анексії півострова Росією.

Як пишуть російські ЗМІ, Савич народився в Берліні, жив в місті Ніш на півдні Сербії. Добровольцем бився під час війни в Югославії.

Довідково

У 2018 році Боснія і Герцеговина заборонила в'їзд на свою територію двом лідерам російського байкерського руху "Нічні вовки" - Олександру Залдостанову і Саші Савичу.

Доповнення

Трьом учасникам громадського руху "Український вибір" повідомлено про підозру у сприянні окупації Криму,